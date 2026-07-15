総合飲料特集

暑くなくてはダメ・暑すぎてもダメ　難局乗り越えるべく各社ブランドに磨き

・過渡期の自販機　課題山積で再編進む　活性化に向けた動きも出現
・活性化する炭酸飲料　市場賑わす「ギルティ炭酸 NOPE」トップの「コカ･コーラ」は好調推移　
・多様化するノンカフェイン茶系飲料　
　＊カフェイン少なめを含む独特の味わいや香りで支持拡大　ジャスミン茶・ルイボスティー・コーン茶・黒豆茶に脚光
・沸く濃縮飲料　簡便性やコスパに対応し拡大　ネスレ日本は高リピート率叩き出し本腰
・新規事業に挑む大手飲料　専門部署立ち上げ変化対応　飲料・食品の領域を超えた動きも
・主流であり続ける健康領域　おいしさが支持拡大の大前提　習慣化がカギ　障壁はトライアル獲得

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・コカ･コーラシステム「コカ･コーラ」誕生140周年　感謝の気持ちを胸に価値向上に邁進
・サントリービバレッジ＆フード　主力ブランドに磨き　炭酸飲料カテゴリで新提案続々
・アサヒ飲料　既存事業と新価値創造を推進　「green cola」では「徹底的に攻勢」
・キリンビバレッジ　ヘルスサイエンス飲料を強化　「午後の紅茶」は夏のアイスティー訴求
・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ「キレートレモン」に磨き　「北海道コーン茶」「北海道富良野ホップ炭酸水」育成
・伊藤園　生産者と歩む「お～いお茶」　「健康ミネラルむぎ茶」にも期待大
・大塚製薬　主力ブランドに磨き　「カロリーメイトゼリー」強化
・大塚食品「マッチ」30周年迎え好調維持　食シーンでの提案強化「ジャワティ」
・ダイドードリンコ　ソフトドリンク強化　注力商品販売順調
・ハウスウェルネスフーズ「C1000」若年層に向け新WEBCM　「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン」からは新商品
・UCC上島珈琲「TOTONOU」好調　磨きをかける「UCC Cold Brew」
・JR東日本クロスステーション　アキュア自販機の品揃え強化　果汁飲料は100％以外の品揃え拡充
・ホッピービバレッジ「ホップウォーター」始動　今まで開かなった扉が開く
・三田飲料　すべての人の幸せを追求　本質的な価値にも着目

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・ミキサードリンクに脚光　焼酎を割ってアレンジ無限大　若者のお酒の登竜門にも好適

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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