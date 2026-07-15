暑くなくてはダメ・暑すぎてもダメ 難局乗り越えるべく各社ブランドに磨き

・過渡期の自販機 課題山積で再編進む 活性化に向けた動きも出現

・活性化する炭酸飲料 市場賑わす「ギルティ炭酸 NOPE」トップの「コカ･コーラ」は好調推移

・多様化するノンカフェイン茶系飲料

＊カフェイン少なめを含む独特の味わいや香りで支持拡大 ジャスミン茶・ルイボスティー・コーン茶・黒豆茶に脚光

・沸く濃縮飲料 簡便性やコスパに対応し拡大 ネスレ日本は高リピート率叩き出し本腰

・新規事業に挑む大手飲料 専門部署立ち上げ変化対応 飲料・食品の領域を超えた動きも

・主流であり続ける健康領域 おいしさが支持拡大の大前提 習慣化がカギ 障壁はトライアル獲得

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・コカ･コーラシステム「コカ･コーラ」誕生140周年 感謝の気持ちを胸に価値向上に邁進

・サントリービバレッジ＆フード 主力ブランドに磨き 炭酸飲料カテゴリで新提案続々

・アサヒ飲料 既存事業と新価値創造を推進 「green cola」では「徹底的に攻勢」

・キリンビバレッジ ヘルスサイエンス飲料を強化 「午後の紅茶」は夏のアイスティー訴求

・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ「キレートレモン」に磨き 「北海道コーン茶」「北海道富良野ホップ炭酸水」育成

・伊藤園 生産者と歩む「お～いお茶」 「健康ミネラルむぎ茶」にも期待大

・大塚製薬 主力ブランドに磨き 「カロリーメイトゼリー」強化

・大塚食品「マッチ」30周年迎え好調維持 食シーンでの提案強化「ジャワティ」

・ダイドードリンコ ソフトドリンク強化 注力商品販売順調

・ハウスウェルネスフーズ「C1000」若年層に向け新WEBCM 「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン」からは新商品

・UCC上島珈琲「TOTONOU」好調 磨きをかける「UCC Cold Brew」

・JR東日本クロスステーション アキュア自販機の品揃え強化 果汁飲料は100％以外の品揃え拡充

・ホッピービバレッジ「ホップウォーター」始動 今まで開かなった扉が開く

・三田飲料 すべての人の幸せを追求 本質的な価値にも着目

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・ミキサードリンクに脚光 焼酎を割ってアレンジ無限大 若者のお酒の登竜門にも好適

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塩元売協同組合（塩元売協組）

