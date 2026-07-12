森永製菓、ブランドの発信拠点「森永のおかしなおかし屋さん」が人気　夏場の起爆剤に「アイスボックス」から新提案

森永製菓のブランド発信拠点・森永製菓アンテナショップ「森永のおかしなおかし屋さん」東京駅店が人気を集めている。

アンテナショップの狙いは、「チョコボール」や「ハイチュウ」など各ブランドのファンづくりにある。

立地するのは、東京駅一番街B1「東京おかしランド」（東京都千代田区）内。

2012年に開業し、2022年に店内キッチンを新たに併設してリニューアルして以降、多くの学生や観光客で沸き立っている。

アンテナショップの運営を手掛ける森永市場開発の山田幹久さん（営業部第一営業グループ所属）と大島千佳さん（同）は6日、取材に応じ「昔はお土産のみの販売であったのが、キッチンを併設したことで体験価値が加わった。『見て・楽しんで・その場で食べていただける』ことをコンセプトにしたことで、売上は3倍以上に膨れ上がり観光名所のようになっている」と声を揃える。

キッチンでは、できたてメニューを提供。開発にあたってはSNS映えも意識。通常の約4倍サイズの「焼きたてムーンライトクッキー」や長さ約40センチの「ロング小枝チュロス」などが好評を博しSNSでも話題を呼んでいる。

夏場は、集客・ブランド発信の起爆剤として「アイスボックス」から新提案。

アイスボックス割ドリンク「4種のフルーツミックスサイダー」を6日、夏季限定で販売開始した。価格は税込700円。

同メニューについて、「『アイスボックス』のシャリっとした食感を活かしていくことを考え、パインやキウイなど夏らしいフルーツの味わいを楽しめる見た目も鮮やかな炭酸ドリンクに仕立てた」と胸を張る。

物販では「お祭りハイチュウ」や「ミルクキャラメルフロランタン」などを目玉商品に挙げる。

森永市場開発は2015年4月1日に設立され、アンテナショップの運営のほか職域での販売（オフィスサービス）、テーマ―パークでのオリジナル菓子の販売などを手掛けている。