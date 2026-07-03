セブン-イレブン 「ヘインズ」と初コラボ 限定アパレル4種発売

セブン-イレブン・ジャパンは、ヘインズジャパンのベーシックアパレルブランド「ヘインズ」と初めてコラボレーションした限定アパレル4種を、全国のセブン-イレブン店舗で7月11日から順次発売する。

ヘインズのロングセラー「BEEFY-T」と「BEEFY クォーターレングスソックス」をベースに、ブランドアイコンである牛のワッペンや刺しゅうをセブン-イレブンのコーポレートカラーであるオレンジ、グリーン、レッドの3色でデザインしたほか、「ビーフィー」のカタカナ表記を取り入れるなど、限定仕様とした。

商品は「Hanes×セブン-イレブン BEEFY-T クルーネックTシャツ」（税込3850円）と「同BEEFY クォーターレングスソックス」（同1265円）の2商品で、カラーはブラックとホワイトから選べる。

同社は今回の企画について、「『コンビニ服＝緊急用や定番品』という枠を超え、ファッション好きに向けて本格的なカルチャーを発信したいとの思いから企画した。セブン-イレブンでおなじみの3色カラーを落とし込んだ牛ワッペンやカタカナ表現など、『ここでしか買えない限定感と遊び心』にこだわった」とコメントしている。