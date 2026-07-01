神戸にコーヒーのテーマパーク 食とのペアリングやブレンド体験も 魅力満載、楽しんで学ぶ UCCジャパン

UCCジャパンは、日本唯一のコーヒー専門の博物館とする「UCCコーヒー博物館」（神戸市）を、「コーヒーのテーマパークに進化」（同社）させ、7月1日にリニューアルオープンする。

同博物館は、コーヒーのフードペアリングが体験できるコーヒーラウンジ、3Dラテアートやブレンドづくり体験などの他、展示では従来のコーヒーの起源、栽培、鑑定、焙煎、抽出、文化に、新たに未来「コーヒーの科学と未来が分かる体験ラボ」を加え、各コンテンツで楽しみながら学び、体感・体験ができる。館内展示入館料（税込）は高校生以上880円、中学生以下440円で、フードペアリングや3Dラテアートなどの体験各種の料金は予約含めて別となる。

フードペアリングの、イントロダクションコース（税込2200円）では3種の産地の豆のブレンドと、3種それぞれのコーヒーの味等の違いや、それぞれのコーヒーのおいしさを引き立てるフードやスイーツのペアリングを体験でき、同社は「フードによって、コーヒーの感じ方は変わる。味の重なりや奥深さを実感できる特別な体験を提供していく」としている。他にディスカバリーコース（同3300円）がある。

また、「コーヒーの科学と未来が分かる体験ラボ」では、コーヒーの未来をテーマに、サステナビリティの重要性を訴求する他、人間の錯覚でカップの形でコーヒーの味わいが変わるなどUCCの研究開発部門であるUCCイノベーションセンターが最新技術や研究を通じて発見した魅力や、健康性ではおすすめの飲み方などを紹介している。

オープンを前にした6月25日にはメディア向け内覧会があり、上島昌佐郎社長は「UCCコーヒー博物館の隣接地には、UCCイノベーションセンター、UCCコーヒーアカデミー、本社とUCCグループが創業以来培ってきた技術、ノウハウ、それらを支える人材が集積している。1か所でコーヒーにまつわるすべてのことが学べ、体験でき、楽しめ、かつコーヒーの新たなイノベーションが創造できる場所は他にないのではないかと自負している。国内外の幅広い方々にコーヒーのおいしさ、楽しさ、可能性を感じていただきたい」と語った。