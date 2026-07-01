鏡餅を値上げ たいまつ食品

たいまつ食品（新潟県五泉市）は、鏡餅商品を今年の出荷分から値上げする。

うるち米への転作増加にともなう原料もち米の高騰をはじめ、包装資材費、人件費、物流費、製造費などの上昇が続いているため。鏡餅全品について、希望小売価格を17～30％引き上げる。

なお同社では鏡餅以外の包装餅商品について、同様の理由で4月1日出荷分から全品の値上げを実施している。