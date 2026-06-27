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カルビー価格改定　「ポテトチップス」「堅あげポテト」「かっぱえびせん」「Jagabee」など計75品が対象

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「かっぱえびせん」
「かっぱえびせん」

　カルビーは6月26日、「ポテトチップス」「堅あげポテト」「かっぱえびせん」など計75品を10月1日納品分から順次価格改定すると発表した。

　原材料やエネルギーなどの上昇、中東情勢の影響による包材コストの高騰を踏まえた措置となる。

　店頭での想定改定率は3～15％程度の上昇を見込む。

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