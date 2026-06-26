・関西有力外食・中食4社決算表 各社強み活かし増収

・コープこうべ 事業束ねた取組みを 試食通し商品訴求

・京都生協「くらし応援」を柱に 子育て層の利用促進も

・イオンリテール 今秋「そよら三田」開店

・平和堂 100店を暑熱避難施設に

・平和堂 西川貴教の水無月

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塩元売協同組合（塩元売協組）

