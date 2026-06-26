近畿版

・関西有力外食・中食4社決算表　各社強み活かし増収
・コープこうべ　事業束ねた取組みを　試食通し商品訴求
・京都生協「くらし応援」を柱に　子育て層の利用促進も
・イオンリテール　今秋「そよら三田」開店
・平和堂　100店を暑熱避難施設に
・平和堂　西川貴教の水無月

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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