外食WEST

・広栄　広田甫社長　第3倉庫6月から本格稼働　9月9日広栄食展開催
・ロック・フィールド　来店したくなるきっかけ作り強化
・六甲バター　パン粥の素新発売
・三和食品　河﨑洋平社長　6月期売上利益過去最高　27年2月に第二センター稼働へ
・ヤグチ　西ブロック大阪見本市開催
・クオーツ心斎橋　5階レストランフロア開業
・淀川つつみ市ミナモ十三　淀川河川敷に屋台エリア開業

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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