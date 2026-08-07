・広栄 広田甫社長 第3倉庫6月から本格稼働 9月9日広栄食展開催

・ロック・フィールド 来店したくなるきっかけ作り強化

・六甲バター パン粥の素新発売

・三和食品 河﨑洋平社長 6月期売上利益過去最高 27年2月に第二センター稼働へ

・ヤグチ 西ブロック大阪見本市開催

・クオーツ心斎橋 5階レストランフロア開業

・淀川つつみ市ミナモ十三 淀川河川敷に屋台エリア開業

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塩元売協同組合（塩元売協組）

