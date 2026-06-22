相次ぐ新規出店で大手三つ巴 ローカルSMは厳しい正念場

・霞ヶ関キャピタル 東海エリア初の冷凍自動倉庫 今夏稼働、小口・短期も手軽に

・金印 リピーター増の「冷凍薬味」シリーズ 大容量パックが新登場

・名古屋栄に「ハエラ」オープン

・富士特殊紙業 杉山真一郎社長 「食品包装」再考の契機に 下期好発進も「先需」の範疇

・マルサンアイ 稲垣宏之社長 「豆乳」はまだまだ伸びる 豆乳パウダー工場で新事業展開へ

・伊藤忠食品 東海エリア リテールメディア領域拡張 PB・留型商品も開発推進

・秋田屋 秋友会「オンリーワンの商品を」藤原会長 9月に記念式典、次の100年へ

・名古屋百貨店夏ギフト 自家需要・プチ贅沢が盛況 スイーツやうなぎ、清涼系を拡充

・カネ美食品 ロビン・フッド出店で需要拡大へ 新工場計画で生産体制強化目指す

・井村屋「ミルク仕立てのこしあん」好調

・澤田酒造 知多酒と醸造文化を再考 「下り酒と木桶」テーマにイベント

・日清オイリオグループ MCT・アマニ油を訴求 「BOSCO」が発売30周年

・丸越 漬物グランプリで連続金賞 毎月新商品で売場活性化

・尾張製粉 人気の「ホットケーキミックス」に「ココア」が新登場

・七福醸造 恒例の親子食育イベント開催 工場見学や白醤油づくりを体験

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