寿がきや食品 業務用商品7月から値上げ

寿がきや食品は、業務用商品について、7月1日出荷分から価格改定を実施する。原材料費や包装資材費をはじめ、あらゆるコストの上昇が背景。現行出荷価格の10％以上の値上げとなる。

同社では、今回の業務用商品に先立ち、市販用即席めんと生タイプカップめんの価格改定も発表済み。同じく7月1日出荷分からで、こちらは標準小売価格で5～9％のアップとなる。