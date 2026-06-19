・各地区漬物団体が総会 原料難・包材高に危機感 適正価格と需要創出へ

・“最強の相棒”をPR 新進 福神漬6千食提供 よこすかカレーフェス

・“シャリうま～” 「手間いらず」新CM

・バックヤード需要開拓 三幸「味付ザーサイ」 省人化ニーズ追い風に

・伝統野菜の価値つなぐ 希少な「澤なす」糠漬に 辻漬物が限定発売

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