つけもの版

・各地区漬物団体が総会　原料難・包材高に危機感　適正価格と需要創出へ
・“最強の相棒”をPR　新進　福神漬6千食提供　よこすかカレーフェス
・“シャリうま～”　「手間いらず」新CM
・バックヤード需要開拓　三幸「味付ザーサイ」　省人化ニーズ追い風に
・伝統野菜の価値つなぐ　希少な「澤なす」糠漬に　辻漬物が限定発売

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