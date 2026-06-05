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丸大食品 7月から値上げ ハム・ソーなど約200品

食肉加工品
丸大食品 7月から値上げ ハム・ソーなど約200品

　丸大食品は7月1日から順次、一部商品の納品価格改定および商品規格変更を実施する。

　対象はハム・ソーセージ、調理加工食品の家庭用・業務用商品約200品目で、改定幅は5～30％。25年4月以来の改定となる。

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