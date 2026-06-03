日本海水 新社長に尾上英俊氏 西田前社長は退任

5月28日、国内製塩最大手・日本海水の社長に、エア・ウォーター取締役常務執行役員東京代表ヘルス＆セーフティーグループ管掌デンタルケアユニット長の尾上（おのえ）英俊氏が就任した。地球環境分野海水ユニット長を兼任する。

前社長の西田直裕氏は退任した。

尾上氏は1988年キョーワ工業入社、2005年同社長。15年エア・ウォーター・ゾル社長、エア・ウォーターグループ執行役員。22年より同常務執行役員、23年より取締役常務執行役員。25年4月より現職。