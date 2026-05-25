酒版

エールビールに脚光　主流のラガーと異なる味わい　飲みやすさで新規ユーザーつかむ

・「キリングッドエール」　ゲームチェンジャーに？
・サントリー　プレモル「香るエール」　飲みやすさでファン広げる

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