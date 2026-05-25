エールビールに脚光 主流のラガーと異なる味わい 飲みやすさで新規ユーザーつかむ

・「キリングッドエール」 ゲームチェンジャーに？

・サントリー プレモル「香るエール」 飲みやすさでファン広げる

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