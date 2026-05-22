食品検査特集

厳正な食品表示へのツールに　輸出には国ごとの規制対応が不可欠 ～対応検査機関に聞く～

・増え続けるアレルゲン検査に迅速に対応　業務提携で輸出用食品検査に強み　オリエンタル酵母工業
・輸出向け食品検査に絶対の強み　国によって異なる規制にトータル対応　SGSジャパン

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