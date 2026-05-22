厳正な食品表示へのツールに 輸出には国ごとの規制対応が不可欠 ～対応検査機関に聞く～

・増え続けるアレルゲン検査に迅速に対応 業務提携で輸出用食品検査に強み オリエンタル酵母工業

・輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。