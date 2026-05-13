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「香薫」で地球人を魅了 人気キャラ「ソップリン」も登場、ファンイベントにぎわう プリマハム

食肉加工品
ソップリン㊧とはむまるを囲んで
ソップリン㊧とはむまるを囲んで

おいしさで地球人をメロメロに!?

ウインナーのトップブランド「香薫」を展開するプリマハムでは、5月9日「香薫の日」に合わせたファンイベントを東京・有明のテーマパーク「スモールワールズTOKYO」で開催した。

日ごろから同品を愛用しているユーザーや、同社公式キャラクター「ソップリン」「はむまる」のファンを抽選で招待。オリジナルメニューをビュッフェ形式で提供したほか、ソップリンらのダンス、クイズによるプレゼント企画、お笑いコンビのトレンディエンジェルによるネタ披露など盛りだくさん。若者や家族連れで満席の会場を盛り上げた。

トレンディエンジェルが爆笑ネタを披露
トレンディエンジェルが爆笑ネタを披露

あらびき星から来たソップリンは「香薫のおいしさで地球人をメロメロにする」という野望をかなえるべく、作戦を計画中だ。

自身も「ソップリンに似てる」と言われるという阿部邦明社長は「今年で2回目の開催となるが、去年お越しいただいた方もいらっしゃるようで、日ごろ応援してくださるファンの皆さまはわれわれの宝。SNSでは『もっとこうしたらメロメロにできるんじゃないの？』というご意見もたくさんいただき、やっていてよかったなと励みになった」と笑顔。

ソップリンに似てる？阿部邦明社長
ソップリンに似てる？阿部邦明社長

発売25年目の今年、さまざまな取り組みで魅力を一層広げていく考えをアピールした。

キャラクターグッズの販売も同日から公式サイトで開始。SNSでファンから寄せられた声を元に開発されたこだわりのラインアップで、地球人をメロメロにする。

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