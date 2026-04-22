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日本豆乳協会 新副会長に堺信好氏 事務所を神田に移転

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日本豆乳協会 新副会長に堺信好氏 事務所を神田に移転

　日本豆乳協会（山﨑孝一会長）の副会長に4月16日より堺信好氏（さかいのぶよし、マルサンアイ代表取締役会長CEO）が就任した。加藤一郎（マルサンアイ）前副会長は引き続き理事として協会運営に携わる。

　また、日本豆乳協会では今年2月より業界発展に貢献するため、事務所を移転した。
　新事務所は〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-11-6 神保町ビル501号室。

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