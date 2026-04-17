食品関連機械・資材版

・過去最大規模で「FOOMA JAPAN 2026」　6月2～5日　東京ビッグサイト　日本食品機械工業会
・果物の選果に多彩なAIソリューションを提案　トムラフードジャパン
・鈴茂器工、象印マホービンと共同開発　炊飯領域へ本格展開
・熱中症対策の電動ファン付き作業服　ガス防爆・粉じん爆発双方に対応　ミドリ安全
・環境負荷少ない環境負荷に転換　製氷機、高温高湿庫など4製品群　ホシザキ

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