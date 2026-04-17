食品関連機械・資材版

・過去最大規模で「FOOMA JAPAN 2026」 6月2～5日 東京ビッグサイト 日本食品機械工業会

・果物の選果に多彩なAIソリューションを提案 トムラフードジャパン

・鈴茂器工、象印マホービンと共同開発 炊飯領域へ本格展開

・熱中症対策の電動ファン付き作業服 ガス防爆・粉じん爆発双方に対応 ミドリ安全

・環境負荷少ない環境負荷に転換 製氷機、高温高湿庫など4製品群 ホシザキ

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