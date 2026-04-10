麺需要拡大受けつゆ提案強化 個食タイプや白だしが好調推移

・多彩さ増す個食めんつゆ “凍らせるつゆ”新潮流なるか

〈各社の戦略〉七福醸造・イチビキ・エバラ食品工業・キッコーナ・キッコーマン食品・サンジルシ醸造・ヒガシマル醤油・ミツカン・ヤマキ・ヤマサ醤油・ヤマシン醸造・ヤマモリ・寿がきや食品・松屋栄食品本舗・西村商店・日東醸造

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。