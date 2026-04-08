その他情報・セキュリティー情報セキュリティ強化へ製配販が連携 「流通ISAC」設立
カナエ モノマテリアルパッケージ

情報セキュリティ強化へ製配販が連携 「流通ISAC」設立

情報・セキュリティー
発起人4社が出席した6日の設立会見
発起人4社が出席した6日の設立会見

　高度化するサイバー攻撃によるサプライチェーンへの脅威が高まるなか、業界の枠を超えた取り組みがスタートした。

　アサヒグループジャパン、NTT、トライアルホールディングス、三菱食品が発起人となり、「一般社団法人 流通ISAC」を設立。製造・卸・小売を含む流通業界全体で、サイバーセキュリティにおける「集団防御力」の向上を図る取り組みを開始する。

　「ISAC（アイザック＝Information Sharing and Analysis Center）」は、企業の垣根を越えて情報の共有・連携を図るための組織。日本では交通、金融、電力などの業界ですでに運用されているが、流通業界では初めて。

　「昨今、デジタル化の進展や国際情勢変化を受けて、サイバー空間の脅威はますます増大。だが個社単独での対策には限界がある。製造・卸・小売が緊密に連携して成り立っている流通業では、業界全体での連携が必要だ」

　発起人4社が出席した4月6日の設立会見で、NTTの島田明社長が述べた。

　製造・卸・小売の3業態を通じたサイバー攻撃の兆候や被害事例を把握・共有し、業界内での注意喚起、初動対応の高度化を図ることを目指す。

　また各種セキュリティガイドラインに対する各社の取り組みや知見を持ち寄り、業界特性を踏まえた実践的な指針として整理・共有。関係者のスキル向上へ、勉強会などを通じて現場における対応力の底上げを図る計画だ。今後、製配販を中心とした各社に広く参加を呼びかけていく。

関連記事

インタビュー特集

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...