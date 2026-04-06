三菱食品「かむかむレモン」 浦和レッズ戦で冠試合

三菱食品は3月22日に埼玉スタジアムで行われた「2026明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第8節 浦和レッドダイヤモンズ対町田ゼルビア」戦のマッチパートナーを務めた。

当日は「MATCH PARTNERかむかむレモン」として、南広場でのサンプリング、公式キャラクター「かむぴよ」のイベント出演、場内各所での広告掲出を実施し、試合を盛り上げた。