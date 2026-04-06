長引く夏、強まる節約 高コスパの利点 生かせるか 「＋α」の価値に知恵絞る

・はくばく「苦くなりにくい麦茶」 付加価値と値ごろ感両立

・小谷穀粉 黒麦茶や金麦茶を展開 需要増も原料難が課題

・伊藤園 躍進続くインスタント 生活者のニーズ捉える

・ウェルディッシュ「金色麦茶」アピール アイドルイベントも

・日東食品工業 簡便なペットボトル用 健康志向の商品も

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