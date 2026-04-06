麦茶特集

長引く夏、強まる節約　高コスパの利点 生かせるか　「＋α」の価値に知恵絞る

・はくばく「苦くなりにくい麦茶」　付加価値と値ごろ感両立
・小谷穀粉　黒麦茶や金麦茶を展開　需要増も原料難が課題
・伊藤園　躍進続くインスタント　生活者のニーズ捉える
・ウェルディッシュ「金色麦茶」アピール　アイドルイベントも
・日東食品工業　簡便なペットボトル用　健康志向の商品も

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