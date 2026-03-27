ライフ板橋富士見町店 商圏は少人数世帯8割 地元の価格感度にフィットの弁当コスパコーナーも

ライフコーポレーションは2月25日、東京都板橋区に「ライフ板橋富士見町店」をオープンした。店舗1㎞圏内は少人数世帯の比率が約8割（単身世帯約59％、2人世帯約20％）と高いため、食べきりサイズや調理が簡単な商品を豊富に展開。地域住民の価格感度に合わせ、弁当はコスパコーナーを新たに導入した。

317店舗目（首都圏147店舗、近畿圏170店舗）。売場では食品約1万2400品目、非食品約4600品目、合計約1万7000品目を取り扱う。

弁当のコスパコーナーは「海苔あじフライ弁当」が390円（税別、以下同）、「つくねと野菜の黒酢あん弁当」と「鶏五目おこわ弁当」が398円など手ごろな価格帯を強化し、ボリューム感ある「メガプレート（デミチキンカツ）」698円、季節感ある「春の味覚御膳」590円などのメニューも充実させた。

農産品はアジアの果物や野菜を集めたコーナーを新規導入。有機農産物・東京野菜コーナーとPB「BIO-RAL（ビオラル）」コーナーを合体させたのも新たな試み。

水産品は週末に北陸から直送した魚介類を販売。冷凍食品は人気のワンプレート、韓国グルメ、餃子などを中心に多めの種類をラインアップした。

【ライフ板橋富士見町店】東京都板橋区富士見町4-8▽売場面積1590㎡▽駐車場49台▽売上目標26億円▽従業員数92人（うち社員19人）▽営業時間9時30分～22時