ヤマキ　家庭用事業の取り組み

生活者の変化に対応　新しい領域への挑戦も　和田家庭用事業部長に聞く

・トッピング需要で伸長
・白だし、25年度も2ケタ増
・おいしさとユニークさ
・「お塩ひかえめ」継続強化

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