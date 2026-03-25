食肉食肉加工品サッカーW杯応援商品 5月からさらに5品投入
カナエ モノマテリアルパッケージ

サッカーW杯応援商品 5月からさらに5品投入

食肉加工品
「燻製屋熟成あらびきポークウインナー486g」 （5月上旬発売・写真左上）／「たっぷり使える 切り落としロースハム」（5月上旬発売・右上） ／「味の主演 ボロニアソーセージ」（5月上旬発売・下）
「燻製屋熟成あらびきポークウインナー486g」 （5月上旬発売・写真左上）／「たっぷり使える 切り落としロースハム」（5月上旬発売・右上） ／「味の主演 ボロニアソーセージ」（5月上旬発売・下）

　丸大食品は、今年6月開催のサッカーワールドカップ日本代表SAMURAI BLUEのオフィシャルライセンス仕様パッケージデザインに変更した9品を、期間限定で3月上旬から5月上旬にかけて順次発売していく。一部商品では代表選手の写真を大きく配置する他、全品ブルーを基調とした躍動感あるデザインの商品を投入し、売場と商品から大会を盛り上げていく。

　5月上旬から発売する商品は、主力ブランド「燻製屋熟成あらびきポークウインナー」の486g（大袋）、306g（中袋）を始め、「たっぷり使える 切り落としロースハム」、「味の主演 ボロニアソーセージ」、「チキンナゲット」と同社の売れ筋ブランドが中心となる。

　燻製屋熟成あらびきポークウインナーは、72時間以上じっくり熟成させることで引き出した肉の旨み、ジューシーさが特徴。大袋、中袋はいずれも保管に便利なジッパーが付いており、パッケージ前面には「冷凍保管もOK」と記載し、使いやすさも訴求している。

　「たっぷり使える 切り落としロースハム」は、内容量200gの大容量タイプ。さまざまな料理に使いやすい。また、大袋形態なので、小分け包装のハムに比べて包材プラスチック使用量を50%削減する他、パッケージにバイオマスインキを使用するなど環境に配慮した仕様となっている。

　「味の主演 ボロニアソーセージ」は、3種のブイヨン（ポーク、チキン、野菜）で風味豊かに仕上げた。好みの厚さにスライス出来るので、さまざまなメニューに合わせやすい。

　「チキンナゲット」（240g）は、ふんわり感とジューシーさが特徴で冷めてもおいしいので、弁当や子供のおやつにも好適の人気商品。

　また、フィッシュソーセージ（5本束）、プロテインチキンスティック（マイルドソルト／ブラックペッパー）、ファミリーカルパスの常温商品4品は3月上旬から順次発売している。

プロテインチキンスティック　マイルドソルト（発売中・左） ／ファミリーカルパス（発売中・右）
プロテインチキンスティック　マイルドソルト（発売中・左） ／ファミリーカルパス（発売中・右）

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