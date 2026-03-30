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ひかり味噌が神州一製造商品発売 グループシナジー創出

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神州一味噌製造の「だし香る味噌」
神州一味噌製造の「だし香る味噌」

　ひかり味噌は2025年8月にグループに迎えた神州一味噌とのグループシナジー創出に取り組む。

　林恭子専務取締役コーポレートコミュニケーション本部長は2026年春夏新商品先行試食会で、春夏新商品のうち「だし香る味噌」と「即席生みそ汁」4品を「神州一味噌で製造している商品」と紹介。「このような形でお互いの強みを生かしながら、今後もシナジーを発揮していきたい」と語った。

　林専務は「昨年8月に神州一味噌をグループに迎え、新しいスタートを切った」と報告。春夏新商品発売のタイミングでシナジーを生かした商品を投入するとした。特に「だし香る味噌」について「ひかり味噌よりも神州一味噌のほうが、だし入りみそに長けているところがある。シナジーを出すため、神州一味噌製造のひかり味噌ブランドの商品を出す」と指摘。神州一味噌の春夏新商品「糀乃香」をひかり味噌で製造していることを明らかにしたうえで、今後も調達面を含め、グループシナジー創出に取り組む考えを示した。

　試食会では事業概況を報告した。25年9月期売上高は前年比5％増の226億円。味噌事業、加工事業ともに順調に推移した。生みそは数量で前年を若干下回ったが、金額では前年を上回った。その中でも「CRAFT MISO 生糀」が好調だった。即席みそ汁はフリーズドライブロックの「毎日食べたいおみそ汁」が好調だった。

　春夏新商品は「CRAFT MISO とろみ」「たんぱく質10gおみそ汁カップ」「選べるスープ春雨オルニチン入り10食」「だし香る味噌」と「即席生みそ汁」4品。試食会では「CRAFT MISO とろみ」「たんぱく質10gおみそ汁カップ」の開発背景や商品特徴を紹介。

　「CRAFT MISO とろみ」はいつものみそをとろりとやわらかい液状に仕込んだ新感覚のボトルみそ。同社はそのベネフィットとして「ボトルから片手でかけられる」「だしを含まないみそそのままの味わいだからいろいろな料理に使える」ことを挙げ、新しいみそスタイルの創造を目指す考えを強調した。

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