飲料系飲料キリンビバレッジとファンケルから肌のケアに焦点を当てた内面美容の新商品　「おいしい免疫ケア」シリーズでは初展開
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キリンビバレッジとファンケルから肌のケアに焦点を当てた内面美容の新商品　「おいしい免疫ケア」シリーズでは初展開

飲料
「おいしい免疫ケア セラミドプラス」
「おいしい免疫ケア セラミドプラス」

　キリンビバレッジとファンケルは、身体の内側から肌をケアする飲料と食品の新商品をそれぞれ発売した。

　キリングループが、身体の外側と内側の両面で行う統合的な美容に注目していることを受けた動き。

　キリンビバレッジは、「おいしい免疫ケア」シリーズ初となる肌への機能を持つ機能性表示食品「おいしい免疫ケア セラミドプラス」（以下、セラミドプラス）を3月3日に新発売した。

「おいしい免疫ケア セラミドプラス」を持つキリンビバレッジの阿戸瑛理子氏
「おいしい免疫ケア セラミドプラス」を持つキリンビバレッジの阿戸瑛理子氏

　キリンビバレッジとファンケルは、身体の内側から肌をケアする飲料と食品の新商品をそれぞれ発売した。

　キリングループが、身体の外側と内側の両面で行う統合的な美容に注目していることを受けた動き。

　キリンビバレッジは、「おいしい免疫ケア」シリーズ初となる肌への機能を持つ機能性表示食品「おいしい免疫ケア セラミドプラス」（以下、セラミドプラス）を3月3日に新発売した。

ファンケルの「ディープチャージコラーゲン 白桃＆マンゴーゼリー」
ファンケルの「ディープチャージコラーゲン 白桃＆マンゴーゼリー」

　ファンケルは、過去に限定発売し好評を博したゼリー「ディープチャージコラーゲン 白桃＆マンゴーゼリー」（以下、白桃＆マンゴーゼリー）を2月17日から再発売している。
　同商品は、コラーゲンペプチドを配合し「肌のうるおいと弾力を維持し、肌の健康に役立つ」をヘルスクレームとする機能性表示食品。

　ファンケルのマーケティング戦略統括オフィス健康食品事業本部ダイエット・ビューティブランド美容グループ課長の片桐真智子氏は外部データを引き、「おいしく楽しみながら、日常生活の中で自然に美容ケアをしたいニーズが高まっており、その受け皿としてゼリーの剤形が大きな注目を集めている。美容成分市場の売上規模ではコラーゲンが約半数を占めており、最大の市場を持つ」と説明する。

　差別化ポイントは同社ならではのコラーゲンペプチド。

　ファンケルの総合研究所機能性食品研究所サプリメント開発第一グループの岡田香織氏は「当社のコラーゲンペプチドはトリペプチドを含んでいる。トリペプチドを含むコラーゲンペプチドが入っており、一般の方でも購入しやすい機能性表示食品を出しているのはおそらく当社だけ」と述べる。

　機能だけでなく味わいにもこだわり、コラーゲン特有の癖のある匂いをカバーすることで、毎日無理なく続けられる味覚に仕立てている。
　片桐氏は「『ディープチャージコラーゲン ゼリー』のシリーズでは、これまで10種類の限定フレーバーを発売してきた。中でも『白桃＆マンゴーゼリー』は大変ご好評いただき、終売後も再販のご希望を数多くいただいたため、再発売が決定した」と振り返る。

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