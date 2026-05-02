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コカ・コーラ ボトラーズジャパン、自販機でアサヒ飲料の「モンスターエナジー」導入　「リアルゴールド」との棲み分け可能

飲料
「モンスターエナジー」（355ml缶）
「モンスターエナジー」（355ml缶）

　コカ・コーラ ボトラーズジャパン（CCBJI）は、CCBJI自販機でアサヒ飲料の「モンスターエナジー」（355ml缶）を今夏から順次販売する。
　導入台数は今後、ロケーションごとに詰められるとみられる。1都2府35県全域の自販機を対象とする。
　
　アサヒ飲料は接点拡大による「モンスター」ブランドの価値向上、CCBJIは自販機商品の選択肢や購入機会の拡大が目的。

　CCBJの自販機としては、商品ポートフォリオの中で比較的手薄となるエナジードリンクカテゴリを強化したい狙いもある。エナジードリンクに近しいコカ・コーラの炭酸飲料ブランド「REAL GOLD（リアルゴールド）」との棲み分けが可能であることを確認できたことから導入に至ったという。

　CCBJIはこれまでにも南日本酪農協同の「スコール」など、他社商品の導入事例がある。

　「モンスター」ブランドは2002年に米国で発売されたエナジードリンクで、日本ではアサヒ飲料が独占販売権を取得。モンスターエナジージャパン合同会社とのパートナーシップの下、2012年から販売している。

　ダイドードリンコなどの自販機にも導入されている。

　飲料総研推計によると、「モンスター」ブランドは2019年から7年連続で、日本国内のエナジードリンク市場で販売数量No.1を獲得している。

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