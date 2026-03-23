家庭用市場堅調 ニーズの多様化に対応

・粘体タイプ シーズニング順調 手作りニーズも増加

・粉体タイプ 大容量タイプ伸長 バラエティ品拡大へ

・上位メーカー 商品提案で需要獲得へ ニーズの多様化に対応

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・エスビー食品 洋風で袋入りタイプ充実 お徳用のチューブも強化

・ハウス食品 GABANブランド強化 てりやき風ソースも訴求

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