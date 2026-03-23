スパイス特集

家庭用市場堅調　ニーズの多様化に対応

・粘体タイプ　シーズニング順調　手作りニーズも増加
・粉体タイプ　大容量タイプ伸長　バラエティ品拡大へ
・上位メーカー　商品提案で需要獲得へ　ニーズの多様化に対応

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・エスビー食品　洋風で袋入りタイプ充実　お徳用のチューブも強化
・ハウス食品　GABANブランド強化　てりやき風ソースも訴求

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