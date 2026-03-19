飲料系飲料キッコーマン食品 1/2日分果実の「ピュレフルーツ」 俳優の原菜乃華さんが「ピュルーツ狩り」
カナエ モノマテリアルパッケージ

キッコーマン食品 1/2日分果実の「ピュレフルーツ」 俳優の原菜乃華さんが「ピュルーツ狩り」

飲料
「デルモンテ ピュレフルーツ」
「デルモンテ ピュレフルーツ」

　キッコーマン食品は19日、六本木ヒルズ大屋根プラザで「デルモンテ ピュレフルーツ 大都会のピュルーツ狩り」の開園式を行った。

六本木のピュルーツ狩り会場
六本木のピュルーツ狩り会場

　「ピュレフルーツ」は果実100％（生果実換算比）で、1袋で1/2日分の果実が摂れるパウチ入りのすりおろし果実。「ワンハンドで持ち運びができて、朝食や昼食などいつでもどこでも楽しめるフルーツ」として、フルーツの新しい楽しみ方を提案している。2025年3月より全国に販売エリアを拡大。「すりおろしりんごmix」「マンゴーmix」「ぶどうmix」「キウイmix」と 「まるしぼりオレンジ＆ポンカンミックス」（3月末までの期間限定販売）を揃えている。

　シリーズは凍らせて飲んだり、お弁当などの保冷剤代わりにも使え、パッケージには春夏限定で「凍らせて持ち運びOK！」のロゴマークを入れる（現在発売中の商品は2026年4月頃～順次切り替え予定）。

　会場には「ピュレフルーツ」が実った「ピュルーツ農園」を再現。開園式にはCMキャラクターで俳優の原菜乃華さんがりんごの赤をモチーフにした真っ赤な衣装で登場し、新CMを公開。20代女性を対象にしたフルーツ不足に関するアンケートの答えをクイズ形式で出題。「毎日果物を食べて割合は?（正解は20％）」「厚労省が定めた1日の果物摂取目標は?（正解200g）」に答えてもらい、自身のフルーツとの向き合い方などについてのエピソードトークも披露した。

ピュルーツ狩りに登場した原菜乃華さん
ピュルーツ狩りに登場した原菜乃華さん

　六本木ヒルズ大屋根プラザでは19日から3日間、一般向けに「ピュルーツ農園」の「ピュルーツの木」から無料で「ピュルーツ狩り」が楽しめ体験イベントを実施。また「デルモンテ ピュレフルーツ ピュルーツ狩り」キャラバンとして東京エリア（渋谷ヒカリエ、南町田グランベリーパーク アートプラザ）、千葉エリア（流山おおかたの森ショッピングセンター）でもイベントを実施。キャラバンでは総数約1万人、スーパーでのサンプリングは約10万人規模を予定している。

キャラバンの展示例
キャラバンの展示例

　会場を訪れた藤元康平マネジャーは「果物価格が上がっている中、果物の摂取量は下がっている。厚労省は1日当たりの果物摂取目標を設定しているが、果物摂取不足の実態を知らない人が多い。ピュレフルーツは1袋で1日不足分の果実が摂れる。商品を通じ簡単に果物が摂れることを知ってほしい」など語った。

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