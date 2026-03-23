「ウコンの力」など16品値上げ 6月から ハウスウェルネスフーズ

ハウスウェルネスフーズは6月1日納品分から健康飲料・食品カテゴリーの16品の価格改定を行う。対象ブランドは「ウコンの力（ドリンク、顆粒）」「メガシャキ」「ネルノダ（ドリンク）」。希望小売価格を約10～20％引き上げる。

「ウコンの力 ウコンエキスドリンク」は税別希望小売価格を現行の190円から228円に、「ウコンの力 顆粒〈3回分〉」は280円を308円に値上げする。オープン価格の製品は出荷価格のみ改定する。