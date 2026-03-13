丸大食品 サッカーW杯関連公式商品発売 売場と商品で大会盛り上げる

丸大食品は、今年6月開催のサッカーワールドカップ日本代表SAMURAI BLUEのオフィシャルライセンス商品を期間限定で9品発売する。その第一弾として、3月上旬発売の「フィッシュソーセージ5本束」を皮切りに順次、4品を投入。一部商品では代表選手の写真を大きく配置する他、ブルーを基調とした躍動感あるデザインの商品で売場と商品から大会を盛り上げていく。

第一弾の4品は、カルシウムたっぷりで人気の「フィッシュソーセージ5本束」（60g×5本）の他、3月中旬から発売する国産鶏肉を使用し簡単にたんぱく質が補給できる「プロテインチキンスティック マイルドソルト」、同「ブラックペッパー」の2品と、4月上旬発売の「ファミリーカルパス」（130g）は、パッケージ前面に日本代表選手6人（25年11月時招集メンバーのうちの6人）を配置して、「エネルギッシュでスポーティーな印象で、サポーター心をくすぐるデザイン」（同社）に仕上げた。

第一弾発売の4品はいずれも常温保存で持ち運びしやすいので、同社は「スポーツ観戦や運動後の軽食・おつまみとしておすすめ」とし、小腹満たしやアウトドア・旅行時の携行食の他、食べた分を買い足す無理のない「ローリングストック」など、日常の様々な食シーンで使いやすいものとなっている。

今後、第二弾以降は「燻製屋熟成あらびきポークウインナー」の大袋（486g）などでSAMURAI BLUEデザイン仕様商品の発売を予定している。

同社は長年にわたりハム・ソーセージ等を通じて、様々なスポーツの振興を積極的にサポートしてきており、オリンピック関連では日本オリンピック委員会、日本パラスポーツ協会などと「TEAM JAPANパートナーシッププログラム2025-2028」で「TEAM JAPANオフィシャルサポーターシップ契約」をハム・ソーセージ部門で締結し、直近ではミラノ・コルティナ五輪のチームジャパン公式商品の発売で売場の活性化に努めている。