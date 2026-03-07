飲料系飲料サントリー、ペットボトルコーヒー活性化へ品揃え拡充　「クラフトボス」と「スターバックス」を磨き「ボススタンド」新発売
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サントリー、ペットボトルコーヒー活性化へ品揃え拡充　「クラフトボス」と「スターバックス」を磨き「ボススタンド」新発売

飲料
左から「ボススタンド アイスドラテ」「同 アイスドブラック」「クラフトボス ブラック」「同 カフェラテ」
左から「ボススタンド アイスドラテ」「同 アイスドブラック」「クラフトボス ブラック」「同 カフェラテ」

　サントリー食品インターナショナルは、ペットボトル（PET）コーヒー活性化に向けて、PETコーヒーユーザーの支持拡大を図ることを軸足に、カフェユーザーや若年層などPETコーヒー未顧客を獲得すべく品揃えを拡充する。

　「クラフトボス」コーヒーシリーズと「スターバックス」をリニューアルして磨きをかけるとともに、2月3日には新たに立ち上げた「ボススタンド」から「アイスドブラック」と「アイスドラテ」を発売開始した。

「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」
「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」

　2月24日、発表会に臨んだブランドマーケティング本部部長兼クロスリージョン開発推進部の鈴木崇資氏は、PETコーヒー戦略の全体像について「『クラフトボス』はマスブランドであり成長ドライバー。特に今年に関しては『甘くないイタリアーノ』に本当に大きな投資をかけていく。地上波のTVCMを通じてPETコーヒー市場の活性化を図っていく。『スターバックス』はプレミアムな商品ということで比較的デジタルコミュニケーションに主眼を置き『ボススタンド』」は店頭を起点にまず手に取っていただけるようにする」と説明する。

　この考えのもと、「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」を2月24日にリニューアル発売して外食のカフェ品質へと大きく前進させた。発売に先立ち22日から、役所広司さん、杉咲花さん、河合優実さんが出演する新TVCMを放映している。

　定番のラテ飲料市場でトップシェアを握る「クラフトボス ラテ」はミルクとコーヒーを進化させて「クラフトボス カフェラテ」へと商品名を改めて3月17日に発売開始する。同日には「ミルクラテ」もリニューアル発売する。

　「クラフトボス ブラック」も新技術「Aroma Boost Break製法」を導入して香りの満足度を高めて3月にリニューアルする。

ブランドマーケティング本部部長兼クロスリージョン開発推進部の鈴木崇資氏
ブランドマーケティング本部部長兼クロスリージョン開発推進部の鈴木崇資氏

　「スターバックス」では、昨年9月に発売開始した「スターバックス COFFEE OF THE DAY」に注力。滑り出しは順調で「クラフトボス」では取り切れないPETコーヒー未顧客のカフェユーザーを獲得。常にバリューアップを図っていく考えから上期（1－6月）にリニューアルを予定している。

　「ボススタンド」は、コンビニや外食などで売られるアイスのカウンターコーヒーなど苦味のないコーヒーの味わいを好む20‐30代の若年層の間口（飲用層）拡大に向けて開発された。

　「PETコーヒーを飲んだことのない若年層に一度手に取っていただくためサンプリングを行い、店頭での見せ方に工夫していく」と語る。

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