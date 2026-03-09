加工食品調味料・カレー類ひかり味噌 新しいみそスタイル提案 ボトルタイプ「とろみ」
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ひかり味噌 新しいみそスタイル提案 ボトルタイプ「とろみ」

調味料・カレー類
「CRAFT MISO とろみ」
「CRAFT MISO とろみ」

　ひかり味噌は2026年春夏新商品を3月1日から発売した。みそで「CRAFT MISO とろみ」と「だし香る味噌」を投入。即席みそ汁で「たんぱく質10gおみそ汁 カップ」と「即席生みそ汁」シリーズ4品を、春雨スープで「選べるスープ春雨 オルニチン入り 10食」を提案する。

　「CRAFT MISO」は新しいみそスタイルを創造するブランド。同ブランドから発酵技術により、いつものみそを「とろり」とやわらかい液状に仕込んだボトルみそ「とろみ」を新発売する。「新しいみそスタイルを提案する商品」（同社）と位置付けて育成に取り組む。370g、税込み参考小売価格540円。

　ボトルタイプのため、フライパンに直接入れて調理する、料理にそのままかけて楽しむといった使い方が可能。サラダのドレッシング、洋食や中華料理の味付けなど幅広い料理に使える。みそ汁も作れるほか、同社によると醤油の代わりに刺身や冷奴にかけるのもおすすめだ。

　同社は春夏新商品の中でも特に「CRAFT MISO とろみ」の訴求に力を注ぐ。「（新しいジャンル、新しいサブカテゴリーとして）みそ調味料を作っていきたい」（同）。動画も活用しながらレシピや使い方の提案に取り組む。

「だし香る味噌」
「だし香る味噌」

　産地指定の原材料を使用し、だしにこだわった「だし香る味噌」も新発売する。ふくよかでコクのある赤みそ、すっきりとした味わいの白みそをブレンドした合わせみそで、香り高い焼津産鰹節と上品な旨みの利尻昆布を使用した。

　鰹節の香りを引き出すため、みそにブレンドする直前に鰹だしをていねいに抽出。手間を惜しまない工程により、鰹だしの存在感が際立つ奥行きのある味わいを実現した。なめらかで溶けやすいこしみそタイプ。みそ汁に加え、煮物、炒め物などの料理に幅広く使える。750g、同540円。

　「たんぱく質10gおみそ汁 カップ」は1杯でたんぱく質10gを補給できるカップタイプの即席みそ汁。プロテイン飲料やサプリメントではなく、みそ汁で手軽にたんぱく質を摂取する新たな選択肢を提案する。同270円。

　「即席生みそ汁」シリーズは、生みそ具入りタイプの即席みそ汁。生みそと具材が一つの袋に入っているワンポーションタイプで、お湯を注ぐだけで手軽にみそ汁を楽しめる。「わかめ12食」「あさり8食」「しじみ8食」「あおさ8食」の4品。同162円。

　「選べるスープ春雨 オルニチン入り 10食」は、しじみ100個分のオルニチンを配合した春雨スープ。健康や美容を意識する人の日常的な栄養補給をサポートする。お椀一杯分の食べ切りサイズで、「とろみ中華」「豆乳」「かきたま」の3種のフレーバーをアソートした。同756円。

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