加工食品缶詰・瓶詰・レトルト食品2つのカレーが楽しめる「あいがけカレー」新発売 記念日や週末には心ときほぐすこだわりスープカレーを
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2つのカレーが楽しめる「あいがけカレー」新発売 記念日や週末には心ときほぐすこだわりスープカレーを

缶詰・瓶詰・レトルト食品
あいがけカレー「出汁薫る和風スパイスカレー」と「まろやか仕立てのココナッツチキンカレー」
あいがけカレー「出汁薫る和風スパイスカレー」と「まろやか仕立てのココナッツチキンカレー」

　ベル食品工業は、一般流通商品では珍しい2つのカレーが楽しめる「あいがけカレー」を4品（味は8種）発売した他、母の日などの記念日向けギフトとして、女性を応援するコンセプトで開発したこだわりのスープカレー3品をおしゃれな化粧箱に詰めた「BELL YELL CURRY」（ベルおうえんカレー）を、各種流通などに提案している。

　あいがけカレーの開発コンセプトは「自分好みに味変できる」。1箱に100gの少量のレトルトカレーが2種類入っているので、1食で2つの味が楽しめるほか、1種類ずつお茶碗1杯の少量にも対応できる。辛さも1～5で分かりやすく表示し、幅広い層のユーザーを対象としている。

　味は8種類。同社がこれまで手掛けてきたOEM（受託）製品の実績とノウハウを活かし、相性の良いカレー2種ずつ組み合わせて、4品を発売した。

　1つ目は、「出汁薫る和風スパイスカレー」と「まろやか仕立てのココナッツチキンカレー」。2つ目は「厳選十種のこだわりスパイスカレー」と「じっくり煮込んだ本格欧風ビーフカレー」。3つ目が「爽やかな辛さがクセになるグリーンカレー」と「とろけるコクと濃厚な味わいバターチキンカレー」。4つ目が「レモン香るクリーミーチキンカレー」と「痺れる辛さ四川風麻婆カレー」。いずれも原材料にこだわり、最後まで飽きのこない味わいに仕上げた。

ギフト用化粧箱と「BELL YELL CURRY」3品
ギフト用化粧箱と「BELL YELL CURRY」3品

　記念日用ギフト商材では、日々を頑張る人たちへ向けたエールとして「心ときほぐすスープカレー」3品を開発した。3品は、仏産有機ハーブティー「ダルヤ」を配合した「フランス産有機ハーブ出汁ダルヤと紅茶鴨の薫るスープカレー」、黒トリュフの芳醇な香りが楽しめる「黒トリュフとパルメザンチーズのホワイトスープカレー」、赤ワインにもよく合う「牛肉とブラックオリーブのスパイシートマトスープカレー」。各箱のデザインには障がい者がベルカレーを食べて感じた絵を購入して採用するなど、障がい者の社会参加を応援している。

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