加工食品漬物片山食品が季節限定品4品 食卓に春の彩り添える漬物惣菜
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片山食品が季節限定品4品 食卓に春の彩り添える漬物惣菜

漬物

　片山食品は、春の季節限定商品を4品展開する。オリジナリティーあふれる「漬物惣菜」を強みとする同社ならではのラインアップで、彩りや素材を生かして季節感を訴求し、売場の活性化を図る。

　第1弾として、3月27日まで「山菜めかぶ」「桜いろ千切」を発売。

　「山菜めかぶ」は、食べやすく刻んだめかぶと人参、切干大根を山菜ミックスと混ぜ、醤油味に味付け。 山菜ミックスにはイモヅル、きくらげ、たけのこ、わらび、えのき茸、ぜんまいの6種類の山の幸入り。旨味のある醤油味は、そばやうどんにも好相性。内容量90g。

　「桜いろ千切」は、千切にした大根、ごぼう、人参を、梅酢を使用した酸味のある調味で味付けし、梅チップや鰹節、紫蘇の葉を使用した調味と合わせて春らしい色に仕上げた。さっぱりとした酸味の中に鰹節の旨味を感じられる逸品だ。弁当のおかずや、マヨネーズと合わせてマヨサラダ風にも。同75g。

　第2弾は、「ごぼうのキムチ」「ハリハリ醤油漬」を3月27日～5月29日まで発売する。

　「ごぼうのキムチ」は、千切にした大根、ごぼうをあっさりした醤油味に味付けし、特製のキムチダレと合わせた。食べやすく刻んだ野沢菜をしょうゆ味に味付けしてトッピングした。 唐辛子の辛味とおろしにんにくの風味のバランスが良く、白いご飯にそのまま乗せるのはもちろん、サンチュなどの葉物で肉と一緒に巻いても美味しく食べられる。同95g。

　「ハリハリ醤油漬」は、割干大根、人参、昆布を特製しょうゆ調味に漬け込んだ。嚙むほどに大根の甘味としみ込んだ特製しょうゆ調味が口の中に広がる。ご飯のおかずのほか、クリームチーズと混ぜておにぎりにするのもおすすめ。同75g。

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