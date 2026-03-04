夏の長期化受けアイス飲用に各社勝算

・暑すぎる夏 各社おうち時間に照準

・希釈飲料が活況 カテゴリの垣根超えて各社提案

〈各社の戦略〉UCC・AGF・ネスレ日本・キーコーヒー・片岡物産・小川珈琲・三井農林・森永製菓

