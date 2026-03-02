平和食品から使い切り「背脂」 家庭で手軽にガッツリマシマシ背徳グルメ

平和食品工業は市販用新商品2品を2月4日から発売した。レトルト味付け背脂「背脂ニンニク醤油味」（50g）とラーメンスープ「家系ラーメンスープ」（42g）を提案する。

「背脂ニンニク醤油味」は背徳メシに欠かせない背脂をニンニク醤油で味付けした商品。ごはん、カレー、チャーハンにかける「ガッツリ旨い背徳メシ」、ラーメンにかける「背脂マシマシ背徳ラーメン」などで背脂のおいしさを楽しめる。

先行発売した80gは、湯せんで1分温めてかけるだけで本格的な味付け背脂、ガッツリマシマシ背徳グルメを楽しめることから、多くの背徳グルメファンに支持されている。

使い切りサイズを求める声を受け、50gを発売。より広く味付け背脂の魅力を楽しめる商品を投入した。穴開きパウチを採用しており、店頭でのフック陳列が可能。ラーメン、米飯関連、カレー、ふりかけ、青果（もやし）などの売場での関連陳列を提案する。

「家系ラーメンスープ」は豚骨の旨みと醤油の香りが引き立つ濃厚豚骨醤油スープに鶏油のコクをしっかりときかせた本格家系ラーメンスープ。

業務用ラーメンスープのパイオニアとして積み上げた知見を生かし、豚骨醤油と鶏油の絶妙なバランスにこだわった。

業務用（1㎏、50g小袋）はラーメン店で人気の商品。プロのおいしさを家庭でも味わえる市販用商品を投入した。1袋使い切りタイプのため、安定したおいしさをいつでも味わえる。ラーメン（麺）売場での関連陳列を提案する。