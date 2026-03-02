味の素冷凍食品 新スローガン「えらぶだけでサステナブル」 環境配慮の取り組み進化

味の素冷凍食品は、独自価値として追求する「環境への配慮」の取り組みをさらに進化させるため、新スローガン「えらぶだけでサステナブル」を策定した。コンセプトは「ノーチェンジ＆ノーストレス」。同社は「生活者の努力や負担を強いることなく、企業側の取り組みで自然に環境貢献が成立する社会を目指す」としている。

新スローガンは、商品開発や事業活動の判断軸として、「生活者の暮らしを変えない」「環境配慮をストレスにしない」ことを前提に、自社が担うべき責任と役割を明確にするもの。注力する環境アクションを「いつもの暮らし」「やさしい社会」「未来の環境」の3つに分類し、「包材レス」「革新的レンジ解凍技術」「資源循環」「アジパンダ食堂」「脱フロン」「共同配送」「省エネ設備化」などの取り組みをさらに進化させる。活動状況はオウンドメディアで情報発信する。

30年度までの具体的な目標も設定。「環境への配慮スコア目標」としてGHG削減（CO2排出量削減割合）が18年度比50％、フードロス削減廃棄量が同50％以上、「お客様実感スコア目標」として「無理なく無駄が減っているかも」が50％以上（現状40％）、「地球にやさしい暮らしになっているかも」が50％以上（同39％）などを掲げた。

同社は昨年12月19日付、農林水産省の「食料システム法」に基づき、「生産者との連携」「物流効率化」「環境配慮」「生活者への情報提供」の4つの事業活動計画のすべてにおいて、初の認定取得企業となった。