加工食品冷凍食品味の素冷凍食品 新スローガン「えらぶだけでサステナブル」 環境配慮の取り組み進化
KNOWLEDGE WORK 20260303

味の素冷凍食品 新スローガン「えらぶだけでサステナブル」 環境配慮の取り組み進化

冷凍食品
環境アクションを3分類
環境アクションを3分類

　味の素冷凍食品は、独自価値として追求する「環境への配慮」の取り組みをさらに進化させるため、新スローガン「えらぶだけでサステナブル」を策定した。コンセプトは「ノーチェンジ＆ノーストレス」。同社は「生活者の努力や負担を強いることなく、企業側の取り組みで自然に環境貢献が成立する社会を目指す」としている。

　新スローガンは、商品開発や事業活動の判断軸として、「生活者の暮らしを変えない」「環境配慮をストレスにしない」ことを前提に、自社が担うべき責任と役割を明確にするもの。注力する環境アクションを「いつもの暮らし」「やさしい社会」「未来の環境」の3つに分類し、「包材レス」「革新的レンジ解凍技術」「資源循環」「アジパンダ食堂」「脱フロン」「共同配送」「省エネ設備化」などの取り組みをさらに進化させる。活動状況はオウンドメディアで情報発信する。

　30年度までの具体的な目標も設定。「環境への配慮スコア目標」としてGHG削減（CO2排出量削減割合）が18年度比50％、フードロス削減廃棄量が同50％以上、「お客様実感スコア目標」として「無理なく無駄が減っているかも」が50％以上（現状40％）、「地球にやさしい暮らしになっているかも」が50％以上（同39％）などを掲げた。

　同社は昨年12月19日付、農林水産省の「食料システム法」に基づき、「生産者との連携」「物流効率化」「環境配慮」「生活者への情報提供」の4つの事業活動計画のすべてにおいて、初の認定取得企業となった。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

