従来の販売施策から脱却 各社強み活かす展開模索
〈九州地区支店長に聞く〉
・ハウス食品「うまかっちゃん」 圧倒的シェアNo.1袋麺 根強い人気誇る看板商品
・サンヨー食品 ブランド深耕と露出拡大商品特性を活かした販促
・明星食品 主力商品売れ行き好調 商品特性活かす販促展開
・日清食品 支店売上は1ケタ前半増 変化対応に合わせた提案
・東洋水産 主力ブランドの深耕続く 認知度高める機会を創出
