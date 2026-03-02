九州即席麺特集

従来の販売施策から脱却　各社強み活かす展開模索

〈九州地区支店長に聞く〉

・ハウス食品「うまかっちゃん」　圧倒的シェアNo.1袋麺　根強い人気誇る看板商品
・サンヨー食品　ブランド深耕と露出拡大商品特性を活かした販促
・明星食品　主力商品売れ行き好調　商品特性活かす販促展開
・日清食品　支店売上は1ケタ前半増　変化対応に合わせた提案
・東洋水産　主力ブランドの深耕続く　認知度高める機会を創出

