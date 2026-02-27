日清オイリオとJEFエンジニアリング 「コージェネ大賞2025」 産業用部門で理事長賞

日清オイリオグループとJFEエンジニアリングは、一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センターが主催する「コージェネ大賞2025」において、産業用部門の最高位である「理事長賞」を受賞。2月5日に開催された「コージェネシンポジウム2026」で表彰された。

受賞件名は「多拠点電力融通と水素混焼対応型CGS導入による省エネ・脱炭素への挑戦～日清オイリオグループ横浜磯子事業場における導入事例～」。

本賞は、日清オイリオとJFEエンジニアリングによる日清オイリオ横浜磯子事業場での熱供給と多拠点電力融通、水素混焼対応型のコージェネレーションシステム（CGS）導入に関する取り組みが評価されたもの。

日清オイリオでは、2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、非化石エネルギーの利用割合向上に取り組んでおり、中でも早期にHydrogen Readyを確立することが重要と位置付けている。同社では、「今後も本CGS設備を備えた日清オイリオの事業場を『フィールド』として活用し、水素の社会実装に向けたプラットフォームとして挑戦していく」とコメント。

JFEエンジニアリングは、エネルギー分野を中心に、水素利活用に資する新規技術等も導入し、「お客様のカーボンニュートラル実現に貢献できるソリューションをワンストップで提供していく」としている。