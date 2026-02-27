15.3 C
その他SDGs日清オイリオとJEFエンジニアリング 「コージェネ大賞2025」 産業用部門で理事長賞
KNOWLEDGE WORK 20260303

日清オイリオとJEFエンジニアリング 「コージェネ大賞2025」 産業用部門で理事長賞

SDGs
表彰式で
表彰式で

　日清オイリオグループとJFEエンジニアリングは、一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センターが主催する「コージェネ大賞2025」において、産業用部門の最高位である「理事長賞」を受賞。2月5日に開催された「コージェネシンポジウム2026」で表彰された。

　受賞件名は「多拠点電力融通と水素混焼対応型CGS導入による省エネ・脱炭素への挑戦～日清オイリオグループ横浜磯子事業場における導入事例～」。

　本賞は、日清オイリオとJFEエンジニアリングによる日清オイリオ横浜磯子事業場での熱供給と多拠点電力融通、水素混焼対応型のコージェネレーションシステム（CGS）導入に関する取り組みが評価されたもの。

　日清オイリオでは、2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、非化石エネルギーの利用割合向上に取り組んでおり、中でも早期にHydrogen Readyを確立することが重要と位置付けている。同社では、「今後も本CGS設備を備えた日清オイリオの事業場を『フィールド』として活用し、水素の社会実装に向けたプラットフォームとして挑戦していく」とコメント。

　JFEエンジニアリングは、エネルギー分野を中心に、水素利活用に資する新規技術等も導入し、「お客様のカーボンニュートラル実現に貢献できるソリューションをワンストップで提供していく」としている。

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

