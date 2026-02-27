15.3 C
2026 / 02 / 27
サーティワン 4年連続最高益更新 店舗刷新とデジタル施策が寄与
KNOWLEDGE WORK 20260303

サーティワン 4年連続最高益更新 店舗刷新とデジタル施策が寄与

乳製品・アイスクリーム
ジョン・キム代表取締役会長兼社長CEO
ジョン・キム代表取締役会長兼社長CEO

　B-Rサーティワン アイスクリームは、2025年12月期決算で4年連続の最高業績を更新した。売上高は342億円（前期比11.7％増）。原材料価格の高騰や円安の影響を受ける中、店舗刷新やデジタル施策を軸とした成長戦略が寄与し、客数が伸長。増収増益を確保した。

　売上総利益は170億円（同12.6％増）、営業利益27億円（同17.1％増）、経常利益28億円（同19.9％増）といずれも二ケタの増益となった。当期純利益は17億円となり、創立52年で過去最高を更新した。

　国内総小売売上高は679億円と4年連続最高を記録。イートイン、テイクアウトともに客数を伸ばし、1店舗当たりの年間平均売上高は約6449万円となった。長期経営計画5年目として進めてきた各施策が成果を上げており、新デザイン店舗は952店に拡大し国内店舗の約9割に到達。公式アプリ「31Club」の会員数は1090万人を突破し売上構成比は43％に達した。

　今後の成長戦略として、▽国内店舗数の拡大▽オペレーション力の向上▽デジタル化推進▽戦略商品・新キャンペーン▽国際事業の拡大を掲げる。国内では2026年に純増20～30店を計画。駅前やロードサイド、ビジネス街などへの出店を進めるほか、需要の高いエリアでのドミナント展開を図る。

　デジタル分野ではモバイルオーダーが前年比2倍と伸長し、売上構成比は11％に拡大。将来的には13％を目標に、受発注、シフト管理、在庫管理の高度化を進め、業務効率化と接客品質向上の両立を目指す。

　商品戦略では、新作フレーバーやコラボ企画を継続するとともに、前期にアイスケーキ全体の売上を15％押し上げた新ブランド「31パティスリー」の訴求を強化。海外では台湾、ハワイでの店舗展開に加え、インドネシア向け輸出を開始しており、2026年度中にマレーシアへの輸出も予定する。2026年12月期は売上高前期比4.5％増、営業利益同2.2％増を見込む。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

