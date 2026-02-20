栄養ビタミン飲料特集

機能価値や情緒価値 さらにはおいしさで 訴求ポイント多様化

・大塚製薬 オロナミンCドリンク 人とのつながりがテーマ 家庭内での飲用機会の広がりを見据えて

・ハウスウェルネスフーズ 「C1000」のおいしさに勝算 「1日分のビタミン」は想起促進

・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ「キレートレモン」 発売25周年の節目の年 ブランド価値発信し飲用シーン訴求

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。