栄養ビタミン飲料特集

機能価値や情緒価値　さらにはおいしさで　訴求ポイント多様化

・大塚製薬　オロナミンCドリンク　人とのつながりがテーマ　家庭内での飲用機会の広がりを見据えて
・ハウスウェルネスフーズ　「C1000」のおいしさに勝算　「1日分のビタミン」は想起促進
・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ「キレートレモン」　発売25周年の節目の年　ブランド価値発信し飲用シーン訴求

