ミネラルウォーター特集

NB価値訴求に創意工夫　PBなどとの値差克服が課題

・サントリー天然水　新コミュニケーション展開　375㎖ペットボトルも新発売
・アサヒ飲料「おいしい水」　テーマは「生活をラクにする水」 飲用習慣化を促す
・コカ・コーラシステム「い・ろ・は・す」 心地よい選択肢に　「GOOD FOR みんな」掲げる

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