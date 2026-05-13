ミネラルウォーター特集

NB価値訴求に創意工夫 PBなどとの値差克服が課題

・サントリー天然水 新コミュニケーション展開 375㎖ペットボトルも新発売

・アサヒ飲料「おいしい水」 テーマは「生活をラクにする水」 飲用習慣化を促す

・コカ・コーラシステム「い・ろ・は・す」 心地よい選択肢に 「GOOD FOR みんな」掲げる

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