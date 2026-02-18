10.6 C
日東ベスト 「楽デリパッケージ」 施設給食を丸ごと効率化 冷凍おかず＋丼類・麺類も
KNOWLEDGE WORK 20260303

日東ベスト 「楽デリパッケージ」 施設給食を丸ごと効率化 冷凍おかず＋丼類・麺類も

冷凍食品
28日サイクル献立を提案
28日サイクル献立を提案

　日東ベストは「楽デリパッケージ」と銘打ち、施設向け給食を献立作成・食材調達・調理まで丸ごと効率化できる仕組みを提案している。

　メニューは管理栄養士が28日サイクル（約1か月分）で作成。メーンとなる簡単調理の「冷凍おかずセット」は通常の硬さからやわらか食、ムース食まで豊富なラインアップを揃え、同社ならではのアラカルトメニュー（丼類、カレー、麺類など）や行事食を追加することも可能。担当者は「現場の人手不足と入居者満足度向上を同時に叶える」とアピールする。

　主にサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、管理栄養士の配置義務がない施設の需要を見込む。スチーマーと家庭用の冷凍庫があれば導入でき、月々のコストも抑えられるという。

　「各地域の業務用食品卸と協力して商品を供給。献立は施設のニーズに合わせてきめ細かく対応したい」（同社）と話す。

　冷凍おかずセットは3つの食形態を用意。普通の硬さの「ベストランチ」は「L」「M」「S」の3サイズで、和食・洋食・中華の多彩なメニューから選べる。献立は管理栄養士が監修。昼食に焼そばや牛丼、カレーなどを組み込み、食事に飽きがこないようにする。

　「ホスピタグルメセット」はやわらかくて噛みやすい主菜1品と副菜2品の組み合わせ。「ハンバーグイタリアン」「コロッケカレー」「おでん」「たらバーグの中華あん」など全24品。

　なめらかなムース食「スムーズグルメセット」は飲み込みやすさに配慮。「牛すき煮」などのおかずのほか、「おかゆセット」「朝食セット」など多様な食シーンに対応できる。

　2月25～27日、「メディケアフーズ展」（会場：東京ビッグサイト）に出展しサービスを紹介する。

惣菜向けハンバーグ・焼肉に自信作

惣菜向け「ベスト牛カルビ焼肉」
惣菜向け「ベスト牛カルビ焼肉」

　惣菜向け「Best」ブランドは得意の畜肉系メニューを拡充。「じゅわっと肉汁！旨みハンバーグ」は、時間が経過しても「出来立て」が持続する製法を採用し、温めればジューシーなおいしさ、冷めても箸通りが良い柔らかさを楽しめるようにした。80g、100g。

　「ベスト牛カルビ焼肉」は、しっかりと香ばしく焼き上げ、思わず「食べすすむ」味わいのたれで仕上げた。コクがありながらもすっきりしたおいしさ。90g、180g。

　また、外食向け「ジョイグルメ（JG）」ブランドではハンバーガー人気に着目。同社人気ハンバーグをベースに、「JGロティールバーガーパティ」シリーズとして100g、70gを発売。肉感が強く食べ応えあるパティとした。

