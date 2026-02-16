昭和産業、90周年記念商品 堂本剛プロデュースのホットケーキミックス 「俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。」

昭和産業は創立90周年記念して、堂本剛さんがプロデュースした「俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス」を3月1日から全国発売する。

ホットケーキ愛に溢れる堂本剛さんがプロデュースした、これまでになかった新感覚のホットケーキミックス。ホットケーキをもっと身近に感じてほしい、ホットケーキファンをもっと増やしたいという想いのもと、「こだわりにこだわりを重ね、年齢・性別を問わず楽しむことができる唯一無二の“尖った”ホットケーキミックスが誕生した」。

従来のホットケーキミックスにはない、新たな楽しみ方として、焼き時間3分の簡便調理で、直径約8センチの薄焼きホットケーキを提案する。スイーツにも食事にも合う甘じょっぱいバター風味で、ベーコンなどの具材を載せてアレンジが可能。家族や友人とホットプレートを囲んで、ホケパ（ホットケーキパーティー）が楽しめる。1袋150g（約16枚分）、希望小売価格378円。

90周年記念商品発売にあわせて、堂本剛さん出演の新CM「90周年PJ俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。篇」を3月1日から全国で順次放映を開始する。CMのラストでは、パッケージの中の堂本剛さんが笑顔で「好きやねん」と一言伝える印象的な内容。

このほか、2月12日から公開している特設サイトでは、うす焼きホットケーキマニアとして堂本剛さんが登場。本人からのメッセージをはじめ、開発ストーリーや「俺が好きな食べ方」としてオリジナルレシピを紹介。「俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス」の魅力を最大限に発信する。