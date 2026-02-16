マルサンアイ 豆乳内覧会 豆乳新製品やアレンジメニュー披露 3月12日 “マルサン豆乳の日”感謝祭

マルサンアイは“マルサン豆乳の日”にあわせて、一般を対象とした体験型のポップアップイベント「03月12日はマルサン豆乳の日 ありがとうにゅう感謝祭2026」を開催する。それに先駆けて12日、東京都港区高輪のNadiaキッチンスタジオでメディア向けの内覧会を開いた。

昨年に引き続いて開かれる感謝祭では、マルサン豆乳の全ラインナップが自由に試飲できる“豆乳BAR”や、好きな素材を加えて自分好みにカスタマイズする“ソイラテアレンジ”コーナーなどを開設。イベント会場に隣接するT-MARKETの人気店舗では、「有機豆乳無調整」を使用した“マルサン豆乳の日”コラボメニューが登場する。

内覧会のプレゼンテーションでは、3月12日を「マルサン豆乳の日」を記念日とした経緯（3月12日を「03（マルサン）12（トウニュウ）と読む語呂合わせ）や、過去15年で2倍以上に伸長した豆乳市場の動向、豆乳開発の歴史、食べる豆乳の（「豆乳グルト」「豆乳シュレット」「豆乳スライス」「豆乳ソフト」）などを解説。豆乳2位メーカーとして様々なライフスタイルに合わせた豆乳を開発している方針を示した。会場では3種の豆乳の飲み比べや、豆乳をふんだんに使ったスイーツや軽食、「豆乳ソフト」を使ったアレンジメニューなどを試食した。

3月から発売する商品は、1本で1日分のビタミンEが摂取できる栄養機能食品「1日分のビタミンE 豆乳飲料 黒ごま 200ml」、トヨタ自動車と共同開発し、国産の高オレイン酸大豆を使用した「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳 125ml」、子どもの成長に大切なカルシウム、鉄を配合した「まめぴよ ココア味 125ml」、乳原料不使用でありながらバターのようなコクを感じられる豆乳のスプレッド「豆乳ソフト とろけるバター風味 150g」の4種。このうち「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳」は既に通販チャネルで販売しており、3月から一般チャネルでも販売する。

「03月12日はマルサン豆乳の日 ありがとうにゅう感謝祭2026」は3月5日から9日まで虎ノ門ヒルズ ステーションタワーB2Fのステーションアトリウム（参加費無料）で開かれる。参加者には「有機豆乳無調整 200ml」を、また会場でSNS投稿＆マルサンアイ公式SNSアカウントをフォローするオリジナルレシピブック「豆乳で楽しむ世界の料理」（非売品）をプレゼントする。