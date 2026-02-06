9.8 C
Tokyo
10.9 C
Osaka
2026 / 02 / 06 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品製粉日清製粉グループ本社 永木裕次期社長 事業競争力を覚醒させる 国内外で成長加速へ

日清製粉グループ本社 永木裕次期社長 事業競争力を覚醒させる 国内外で成長加速へ

製粉
日清製粉グループ本社 永木裕次期社長 事業競争力を覚醒させる 国内外で成長加速へ

　日清製粉グループ本社の次期社長（6月下旬就任）に内定した永木裕執行役員。2023年4月からは日清製粉常務取締役海外事業本部長を担い、グループの次代に向けた成長基盤の強化に奔走してきた。「当社は01年に現在の分社体制へと移行。『自立と連合』を旗印に、各事業会社がそれぞれの業界で競争力を磨いてきた。変化の激しいこれからの時代を勝ち抜いていくため、国内外を問わずグループの総合力を結集し、潜在能力を覚醒させたい」と意気込む。

　　◇ ◇

　1993年の入社以来、製粉工場、港湾サイロ、営業所など約20年にわたって豊富な現場経験を積み重ねた。2014年に日清製粉グループ本社の企画本部IR室長に就任。資本市場の最前線で投資家と向き合いながら、社業と並行してビジネススクールに通った努力家の一面も併せ持つ（20年3月＝慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了）。22年に始動した「日清製粉グループ中期経営計画2026」の策定においては、執行役員企画本部長として瀧原賢二社長とともに中心的な役割を担った。

　取り巻く事業環境について「われわれの予測を超えるスピードとスケールで様々な変化が起こっている。気候変動や自然災害の影響、AIやロボティクスの進展、さらにバイオテックや健康科学の領域ではイノベーションが加速。当社が社是に掲げる『時代への適合』がますます重要になってきている」との認識を示した上で、「厳しい環境下ではあるが、私自身はグループのさらなる成長に大きな期待を持っている」との想いを強調。

　自身の経験を踏まえ、「当社の現場には人材やノウハウなどあらゆる経営資源が集積されている。これの躍動こそが事業の競争力を高め、グループ力の覚醒につながる。日本、北米、豪州、東南アジアなど国・地域の距離を越えて相乗効果を図っていく。もちろん健全な企業ガバナンスが機能し、危機への対応力を備えていることが不可欠。変化の大きい環境にしっかりと適応していける体制を整えたい」と展望した。

　瀧原社長と最初に接点を持ったのは、阪神・淡路大震災（1995年）からの復旧業務だったという。永木次期社長が入社3年目、神戸工場（当時）で製品物流を担当していた際に被災。大阪の営業所で復旧にあたっていたところ、東京の本社から応援にかけつけたのが瀧原社長だった。「引き継ぎ書やマニュアルが役に立たない状況の中でも懸命に事業を継続しようと奮闘する姿を間近で見せていただいた。当社の社会的な責任を痛感した」（永木次期社長）と振り返る。

　そんな尊敬する先輩からトップ就任を打診されたのは昨年8月頃。「プレッシャーは当然感じたが、当社は海外での成長基盤や技術革新のベースは構築できている。進むべき方向性は明確で、精力的に取り組んでいきたい」と意欲を語った。

関連記事

インタビュー特集

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ