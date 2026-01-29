ひな祭りの菱形ゼリー販売 給食人気メニューを親子で 京都生協

京都生協は「菱形三色ゼリー」の販売を始めた。ひな祭りの菱餅をイメージし赤（りんご味）、白（ヨーグルト風味）、緑（メロン味）の3種が味わえる。

1990年代後半に「給食に出ているゼリーを扱ってほしい」という利用者の声を受け、販売を開始した。同協が唯一、店頭販売を行う。京都市の小学校や総合支援学校で提供されるメニューで、「親子で共感できる思い出の給食として、今も幅広い世代から支持されている」（京都生協）という。

店頭のほか2月から宅配でも扱う。180g×3個入りで税抜き358円。