7.3 C
Tokyo
4.1 C
Osaka
2026 / 01 / 26 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

流通・飲食「明日（みらい）の流通をつくる」 三井物産流通グループ サステナビリティ経営の取り組み（下） ～物流編～

「明日（みらい）の流通をつくる」 三井物産流通グループ サステナビリティ経営の取り組み（下） ～物流編～

MRG物流ユニット物流企画本部 奥州大輔本部長
MRG物流ユニット物流企画本部 奥州大輔本部長

　三井物産流通グループは「明日（みらい）の流通をつくる」をミッションに掲げ、サステナビリティ経営の取り組みを加速させている。物流分野では、深刻化する人手不足と物流コスト上昇に直面するなか、最新鋭のマテハン設備の導入やAIを活用した物流最適化を図り、人と環境にやさしく、持続可能な物流の構築を目指している。

　三井物産流通グループ（MRG）は、旧三井食品や旧物産ロジスティクスソリューションズ（BLS）など5社統合から約2年を経て、全国179拠点、日々の配送車両は約6000台を擁する大規模な物流ネットワークを形成している。

　物流ユニットは配送事業、幹線物流、広域物流、セブン-イレブン向け共配など6本部体制で事業を展開。北海道から沖縄までのドミナント配送と、東西のマザーセンターを基点とした幹線物流を組み合わせることで、全国規模の物流網を構築している。

　近年、物流業界では2024年問題に象徴されるドライバー不足や労働時間規制、燃料高騰など、構造的な課題が顕在化している。

　MRG物流ユニット物流企画本部の奥州大輔本部長は「単なる労働時間の規制だけでなく、エネルギー高騰や慢性的な人手不足により、現状の物流インフラを維持することが難しくなる時代が目の前に来ている」と危機感を示す。

　MRGでは、こうした構造的な物流課題に対して、人手不足を補うための自動化投資と、働く人に優しい環境整備の両面から対策を進めている。首都圏の旗艦拠点である流山センターでは、自動倉庫、GTP（Goods to Person）型の仕分けステーション、ロボットアームによる自動積み付けなど先進的なマテハンを導入。作業者の移動や重量物運搬の負荷を大幅に軽減している。

　荷待ち時間削減についても、入荷予約システムやバース管理システムを導入し、法制化以前から数値管理を徹底。現在では極端な荷待ちはほぼ発生しておらず、繁忙期の一時的な混雑にも注意喚起を行うなど、安定した運用が実現している。

　「統合によってヒト・モノ・カネの最適配置ができる体制になった。物流環境が厳しさを増すなかで、AIを活用した最適化の取り組みをさらに進めていく」（奥州本部長）。

　大阪交野・千葉流山の大型拠点で導入した先進的なマテハン設備の成果は今後、各拠点に横展開し、効率的な物流体制の維持と強靭化につなげていく。

　物流センターにおける休憩室の刷新やWi-Fi整備、トイレ改修など、従業員の働きやすさを高める投資も積極的に推進。人に優しく働きやすい環境づくりを進めている。

　環境負荷低減の取り組みでは、大阪・関西万博の未来型店舗向け配送で、水素トラックやB100（廃食油由来バイオ燃料100％）車両を試験導入した。CO2排出削減に加え、災害時の電力供給などBCP面での価値も期待されており、今後もメーカーや車両会社と連携しながら実証を進めていく方針だ。

　納品回数削減やメーカーからの入荷頻度見直しなど、サプライチェーン全体でのCO2削減にも取り組んでいる。自社単独での取り組みだけでなく、同業卸との協業や雑貨卸など異業種との連携も視野に、サプライチェーン全体で持続可能な物流の構築に努めていく方針だ。

　来期は統合から3年目を迎え、MRGとして新たな中期経営計画がスタートする。グループの機能と価値を最大化し、さらなる成長を加速させる。

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ